Donald Trump en zeventien naaste medewerkers hebben tijdens de presidentscampagne en de periode tussen zijn verkiezingsoverwinning en de inauguratie zeker honderd keer contact gehad met Russen en WikiLeaks, blijkt uit een analyse van The New York Times.

Zeker tien medewerkers wisten van deze contacten, maar spraken zelf niet met Russen, is te lezen in de analyse die The New York Times zaterdag heeft gepubliceerd.

De krant baseert zich op een grondige analyse van berichten over het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen, documenten die het Congres openbaar heeft gemaakt en verslagen van verhoren en rechtszittingen van speciaal aanklager Robert Mueller.

Het gaat om zowel persoonlijke ontmoetingen als om telefoongesprekken, sms-berichten, e-mails en privéberichten op Twitter. De conclusies van The New York Times weerspreken de doorlopende claims van team-Trump dat er geen enkel contact met Russen is geweest.

Trump tekende intentieverklaring voor Trump Tower in Moskou

Onder de contacten die Trump met Russen had, valt onder meer de intentieverklaring die hij tekende voor het bouwen van een Trump Tower in Moskou. Veel naaste adviseurs en medewerkers van Trump die contact hadden met Russen zijn inmiddels aangeklaagd door speciaal aanklager Mueller. Onder hen bevinden zich onder anderen Michael Cohen, George Papadopoulos, Michael Flynn en Roger Stone.

Die laatste werd eerder deze week opgepakt op verdenking van het afleggen van valse verklaringen, belemmering van de rechtsgang en het beïnvloeden van een getuige. Stone zou onder meer contact hebben gehad met WikiLeaks over het lekken van documenten die de Democraten tijdens de campagne in diskrediet zouden brengen.

Onderzoek van Mueller nadert eindfase

Het onderzoek van Mueller richt zich op de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen. De speciaal aanklager werkt op dit moment aan zijn eindrapport. Het is niet duidelijk wanneer dat klaar is.

Trump zelf noemt het onderzoek van Mueller structureel de "grootste heksenjacht uit de Amerikaanse geschiedenis".

