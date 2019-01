De Nederlandse ambassadeur in Pakistan, Ardi Stoios-Braken, mag in februari weer terug nadat ze in oktober met de dood werd bedreigd in het land waar ze werkt.

Dat zegt Stoios-Braken zelf in een interview met het AD. Ze kan om veiligheidsredenen niet vertellen wat er veranderd is, waardoor ze weer terug kan. "Er zijn wel maatregelen getroffen. En de hoek waaruit de dreiging kwam, is door de overheid aangepakt", stelt de ambassadeur.

Stoios-Braken was eind oktober naar haar gezin in Nederland gereisd voor een week vakantie. In die week kwam opeens een bericht binnen over een "specifieke dreiging" die aan haar gericht was. De dreiging had te maken met de al maanden eerder afgeblazen Mohammed-cartoonwedstrijd van Geert Wilders.

Daarop werd besloten dat Stoios-Braken beter in Nederland kon blijven. "Ik had maar spullen meegenomen voor een week, nu zit ik hier al drie maanden."

Kort daarna begonnen de rellen over Asia Bibi, de christelijke Pakistaanse die werd vrijgesproken van godslastering nadat ze eerder levenslang had gekregen. Toen het gerucht ging dat ze naar Nederland zou komen, kwamen er opnieuw bedreigingen binnen bij de ambassade.

Nu Stoios-Braken weer teruggaat, verwacht ze het werk gewoon op te kunnen pakken. "Al zullen we wel voorzichtiger moeten zijn dan voorheen."

