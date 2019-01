President Donald Trump heeft vrijdag een voorlopig akkoord bereikt over de overheidsfinanciering. Hiermee komt na ruim een maand tijdelijk een einde aan de zogeheten 'shutdown' in de Verenigde Staten.

Overheidsdiensten die getroffen zijn door de 'shutdown' worden de komende drie weken weer gefinancierd. Trump zal hier een wet voor ondertekenen.

De president maakte het nieuws vrijdagavond bekend tijdens een persconferentie in het Witte Huis. "Ik ga ervoor zorgen dat alle medewerkers hun loon zo snel mogelijk zullen ontvangen", vertelde hij. "Het gaat snel gebeuren."

Volgens de Democratische senaatsleider Chuck Schumer komt er vrijdag nog een einde aan de 'shutdown'. De Republikeinse leider van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, maakte kort daarna bekend ook achter het akkoord te staan.

Trump staat nog steeds achter bouw muur

Tijdens de persconferentie sprak Trump opnieuw zijn wens uit voor een muur bij de grens met Mexico. Over de financiering hiervan is vrijdag geen duidelijkheid gekomen.

Trump hoopt dat het Congres instemt met een "eerlijk akkoord" over de financiering. Indien dat niet gebeurt, zal de 'shutdown' op 15 februari worden hervat of wordt de noodtoestand uitgeroepen, aldus de president.

Hij wilde eerst 5,7 miljard dollar (ongeveer 5 miljard euro) in de overheidsbegroting voor de bouw van de muur, maar komt daar nu deels op terug. In het definitieve akkoord mag volgens een van zijn medewerkers nu ook een ander bedrag staan.

Ook kondigde Trump aan dat er een uit Republikeinse en Democratische parlementariërs bestaand comité komt dat overleg zal voeren over de Amerikaanse grensbeveiliging.

Volgens Trump zullen honderdduizenden mensen vanuit het zuiden naar de Verenigde Staten komen, omdat de economische situatie in het land verbetert.

'Shutdown' gevolg van discussie over muur

De 'shutdown' is ontstaan vanwege de omstreden muur. De Republikein wil hier 5,7 miljard dollar aan uitgeven, maar daar heeft het Huis van Afgevaardigden zich tot nu toe tegen verzet. Het Huis is in handen van de Democraten.

Door de onenigheid werd de 'shutdown' de langste in de Amerikaanse geschiedenis. De problemen met de overheidsfinanciering begonnen op 22 december. Sindsdien worden zo'n 800.000 ambtenaren niet betaald en ligt een deel van de overheid stil.

Nieuwe datum gezocht voor State of the Union

Trump wilde in eerste instantie zijn State of the Union tijdens de 'shutdown' houden. In deze jaarlijkse toespraak vertelt de Amerikaanse president hoe het land ervoor staat en zet hij zijn beleidsdoelen voor het komende jaar uiteen.

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, hield de toespraak tegen vanwege de problemen met de overheidsbegroting, waarna Trump aankondigde dat hij een andere locatie zou zoeken.

Trump kwam vrijdag terug op zijn besluit. Hij verklaarde toch tot na de 'shutdown' te kunnen wachten met zijn toespraak. De rede stond gepland voor 29 januari, maar dat gaat ondanks het akkoord niet door. Er wordt een nieuwe datum gezocht, aldus Pelosi.

