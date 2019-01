Trump-adviseur Stone op borgtocht vrij na arrestatie in Ruslandonderzoek

Die contacten draaiden volgens aanklagers onder meer over de bewering van Stone dat hij in contact stond met een niet nader genoemde "organisatie 1", die vrijwel zeker WikiLeaks is. Die klokkenluiderssite publiceerde documenten die door hackers waren gestolen van de Democratische Partij van Hillary Clinton.

Volgens aanklagers kreeg een hoge functionaris van de Trump-campagne opdracht "contact op te nemen met Stone over toekomstige publicaties en wat voor andere schadelijke informatie organisatie 1 had over de Clinton-campagne". In de aanklacht staat niet om welke campagnemedewerker het gaat.