Reddingswerkers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag het lichaam van de Spaanse peuter Julen aangetroffen. De tweejarige jongen viel op 13 januari in een smalle put van 110 meter diep.

De reddingwerkers bereikten rond 1.25 uur de plek waar de jongen bijna twee weken geleden terechtkwam. Het lichaam van Julen is een paar uur nadat het gevonden is uit de put gehaald en meegenomen voor een autopsie.

Een groep van 26 mensen is 299 uur bezig geweest met het graven.

Julen speelde met zijn neven en nichten toen hij in de plaats Totalán in een put viel. Omdat zijn haren in het gat waren aangetroffen, gingen de Spaanse autoriteiten ervan uit dat hij in de put lag. Daarom werd een dagenlange reddingsactie op touw gezet.

Doordat de ingang van de put slechts 25 centimeter breed is, besloten reddingswerkers twee nieuwe tunnels te graven. De tweede, horizontale gang moest met de hand uitgegraven worden door mijnwerkers.

Volgens de autoriteiten was dit een veiligere optie dan het verbreden van het gat, waarbij het risico bestond dat de put zou instorten.

Zoekactie verliep erg moeizaam door omstandigheden

De reddingsactie verliep moeizaam, onder meer door aardverschuivingen in de regio. Ook stuitten de reddingsploegen meerdere malen op hard gesteente, zoals graniet, in de grond.

De reddingswerkers moesten vier keer een stuk steen laten ontploffen, omdat ze er niet doorheen konden boren. Die explosies moesten zeer gecontroleerd gebeuren, omdat het de tunnels zou kunnen laten instorten. Iedere keer was er twee uur nodig om de ontploffing goed te laten verlopen.

De Spaanse autoriteiten schakelden voor de reddingsoperatie experts in die ook betrokken waren bij de bevrijding van de 33 mannen die negen jaar geleden vastzaten in een Chileense mijn. Zij werden na 69 dagen bevrijd.

Paniekaanval vader Julen

Kort voordat de peuter dood gevonden werd, kreeg de vader van het kind een paniekaanval. Daarvoor werd hij in het huis waar de familie verblijft behandeld door artsen.

Direct na de vondst hebben psychologen de ouders verteld dat hun kind het niet heeft overleefd.

De gouverneur van de provincie Andalusië liet weten mee te leven met de familie. Ook andere politici, zoals de minister van Binnenlandse Zaken en premier Pedro Sánchez, condoleerden de familie. Ze prezen ook allemaal het onverzettelijke werk van de Guardia Civil, de Spaanse nationale politie.

"Helaas. Ondanks het harde werk van zoveel mensen, was het niet mogelijk", schrijft de Guardia Civil op Twitter. "We condoleren de familie met dit verlies."

Autoriteiten onderzoeken bouw van put

De autoriteiten onderzoeken nog of de put legaal gegraven is en waarom deze niet afgedekt was.

De eigenaar van het bedrijf dat de put groef verklaarde dat hij zijn putten altijd afsluit. Hij sprak het vermoeden uit dat iemand de afsluiting heeft verwijderd.

