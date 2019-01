Hulpverleners die de Spaanse peuter Julen uit een put proberen te halen, hebben opnieuw met tegenslag te maken. De mijnwerkers waren op zulk hard gesteente gestuit dat er explosieven nodig waren.

De reddingsploegen zitten in een horizontale galerij op 70 meter diepte, de diepte waar Julen al twaalf dagen zou zitten. Daar graven ze, afwisselend in groepen van twee, met handgereedschap een weg naar de Spaanse peuter.

Toen ze op 1,8 meter van het harde gesteente waren gestuit moesten ze het handwerk tijdelijk staken.

"Een helikopter is onderweg naar Sevilla om meer explosieven te gaan halen", zei een woordvoerder van de reddingsoperatie bij een persconferentie op de locatie in Totalán. Volgens de zegsman is de opgelopen vertraging ongeveer twee uur.

De vertraging komt boven op de verwachte tijdsframe van 24 uur, die donderdag 17.33 uur werd gemeld, toen met de horizontale graafwerkzaamheden werd gestart.

Nadat de explosieven ingezet waren zijn de reddingswerkers weer verder gegaan. Om ervoor te zorgen dat ze in de juiste richting graven wordt er af en toe gepauzeerd en op een gps-tracker gekeken.

Persconferentie in een geïmproviseerde tent bij de put. (Foto: AFP)

'Reddingsteam voelt de druk van de media'

De Guardia Civil, de Spaanse nationale politie, werkt samen met reddingswerkers die gespecialiseerd zijn in mijngebieden. Ook zijn er Zweedse experts ingeschakeld die in 2010 betrokken waren bij de redding van 33 mijnwerkers die 69 dagen vastzaten in een Chileense mijn.

"De reddingswerkers voelen zich een beetje overweldigd door alle media-aandacht", zegt de woordvoerder tegen de in grote getale verzamelde pers. "Ze werken graag in rust en voelen de druk. Aan de andere kant begrijpen ze dat heel Spanje meeleeft en dat het belangrijk is dat jullie daarover communiceren en het volk een teken van hoop geven."

Smalle put maakt reddingsoperatie erg complex

De tweejarige jongen zit sinds zondag 13 januari vast in een 110 meter diepe put bij de Zuid-Spaanse plaats Totalán. Het gat waar hij in is gevallen, is erg smal. Daardoor moesten reddingswerkers een verticale tunnel evenwijdig aan de put graven.

Dat graven ging bij vlagen erg moeizaam, omdat er in de omgeving veel hard gesteente is. Daar moet omheen worden geboord. Op hetzelfde type gesteente zijn de mijnwerkers nu weer gestuit.

Reddingsteam van 26 mensen op zoek naar peuter

Er is inmiddels een 70 meter diepe tunnel gegraven. Vervolgens moet er horizontaal 4 meter gegraven worden. Een team van 26 mensen is bezig met de zoektocht naar de peuter.

Of de peuter nog leeft, is niet bekend. Kort na zijn val zouden zijn ouders gehuil hebben gehoord, maar daarna is er geen teken van leven meer van de jongen vernomen.

