Reddingswerkers zijn de Spaanse tweejarige peuter Julen tot op 2,5 meter genaderd. Dat denken ze in ieder geval op basis van echo's die zijn gemaakt.

De jongen zit sinds zondag 13 januari vast in een 110 meter diepe put bij de Zuid-Spaanse plaats Totalán. Het gat waar hij in is gevallen, is erg smal. Daardoor moesten reddingswerkers een nieuwe tunnel graven.

Dat graven ging bij vlagen erg moeizaam, omdat er in de omgeving veel hard gesteente is. Daar moet omheen worden geboord.

Er is een 70 meter diepe tunnel gegraven. Op die diepte zou Julen in de put zitten. Vervolgens wordt horizontaal 4 meter gegraven door mijnwerkers in een nauwe ruimte.

Een team van 26 mensen is bezig met de zoektocht naar de peuter. Of de peuter nog leeft, is niet bekend. Kort na zijn val zouden zijn ouders gehuil hebben gehoord, maar daarna is er geen teken van leven meer van de jongen vernomen.

Onduidelijk waar peuter precies zit

Als de peuter door de hulpverleners bereikt wordt, zal hij in een soort metalen cabine omhoog worden getild.

Of de jongen daadwerkelijk op de gedachte plek zit, is nog niet met zekerheid te zeggen. De mijnwerkers zijn de hele nacht blijven werken om bij hem te komen. Het is onduidelijk wanneer ze de peuter zullen bereiken.

