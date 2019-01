Openlijk homoseksueel parlementslid Brazilië verlaat land na bedreigingen

Het enige openlijk homoseksuele Braziliaanse parlementslid heeft zijn baan opgezegd en Brazilië verlaten, vanwege doodsbedreigingen die hij krijgt sinds Jair Bolsonaro president van het land is.

De 44-jarige Jean Wyllys van de linkse partij PSOL. Hij wordt vervangen door een ander homoseksueel parlementslid, meldt de partij.

Sinds Bolsonaro aan de macht is krijgt Wyllys veel doodsbedreigingen. De huidige president heeft al meerdere keren aangegeven tegen homoseksualiteit te zijn.

"Het is niet de verkiezing van Bolsonaro waardoor ik weg ben gegaan, maar de toename van het geweld sinds hij de verkiezingen won in oktober", stelt Wyllys in een brief aan zijn partij. "Ik wil niet meer met bodyguards om me heen hoeven leven."

Niet alleen het parlementslid, maar ook zijn familieleden werden met de dood bedreigd. "Ik wil mezelf niet opofferen. Ik wil blijven leven."

"We hebben al veel bereikt en gaan daarmee verder als de tijd rijp is", zei Wyllys over de rechten voor homoseksuelen in Brazilië.

Wyllys en Bolsonaro kregen het meerdere keren met elkaar in de stok toen ze allebei nog in het parlement zaten.