De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft donderdag gezegd dat hij de ambassade en de consulaten in de Verenigde Staten sluit en het personeel zo snel mogelijk terughaalt.

Een dag eerder verbrak Maduro de diplomatieke betrekkingen met de Verenigde Staten. Amerikaanse diplomaten hebben tot zondag de tijd het Zuid-Amerikaanse land te verlaten.

Maduro besloot hiertoe nadat Washington de Venezolaanse parlementsvoorzitter en oppositieleider Juan Guaidó had erkend als interim-president. Guaidó wil nieuwe verkiezingen uitschrijven.

Maduro stelt dat de oppositie een coup probeert te plegen met steun van de Amerikaanse autoriteiten, die op hun beurt mee zouden willen regeren in de Venezolaanse regering.

De Verenigde Staten willen een spoedberaad van de VN-Veiligheidsraad over de ontwikkelingen in Venezuela. Het is de bedoeling dat de leden zaterdag om 9 uur plaatselijke tijd in New York bijeenkomen.

Meeste landen van Lima-groep voor erkenning

Niet alleen de Amerikanen erkennen Guaidó als interim-president. Zo hebben de meeste landen van de zogeheten Lima-groep aangegeven hem te zien als de legitieme leider van het land.

Van de veertien landen zijn Bolivia en Cuba de enige die Maduro niet erkennen als president. Mexico houdt zich nog steeds afzijdig in het conflict. Maduro liet donderdag tevens weten dat hij het eens is met de regeringen van Mexico en Uruguay, die opriepen tot dialoog.

Vertegenwoordigers van de landen die aangesloten zijn bij het regionale samenwerkingsverband zullen in Canada overleggen over de kwestie, zegt een bron. De bijeenkomst zal in februari of maart plaatsvinden.

Guaidó heeft zichzelf woensdag beëdigd als interim-president van Venezuela. (Foto: ANP)

Europese Unie steunt Guaidó

Hoewel de Europese Unie Guaidó niet als interim-president erkent, ontvangt hij wel steun vanuit Brussel. Het Europees Parlement bespreekt de situatie in Venezuela volgende week.

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani vindt dat Maduro moet opstappen. Het is volgens hem duidelijk dat de Venezolanen genoeg hebben van het onrechtmatige regime van Maduro.

Venezuela is onder het bewind van Maduro verder afgegleden in een diepe economische en maatschappelijke crisis. De economische crisis leidde tot onder meer grote tekorten aan voedsel en medicatie en een grote vluchtelingenstroom naar buurlanden.

