Onder leiding van de Verenigde Naties begint volgende week in Turkije een internationaal onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, zo heeft speciaal VN-rapporteur Agnes Callamard donderdagavond gezegd.

Zij leidt het onderzoek dat begint met een bezoek aan Turkije, van 28 januari tot 3 februari.

Callamard neemt drie experts met zich mee naar Turkije en zal de eerste onderzoeksresultaten delen tijdens een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad in juni. Het is niet duidelijk of het team later ook naar Saoedi-Arabië zal afreizen voor het onderzoek.

Khashoggi, columnist van The Washington Post, werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat in Istanboel door een groep mannen overmeesterd en gedood. Waar zijn lichaam is gebleven, blijft onduidelijk. De zoekacties van een Turks onderzoeksteam hebben niets opgeleverd.

Khashoggi was kritisch op Saoedische kroonprins

De journalist stond bekend als een criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. De prins, de feitelijke machthebber in Saoedi-Arabië, wordt door velen verantwoordelijk gehouden voor de moord. Hij zegt niet betrokken te zijn geweest bij de dood van Khashoggi.

Hoewel de Amerikaanse inlichtingendienst CIA de kroonprins verantwoordelijk houdt voor de moord, staat president Donald Trump nog altijd achter zijn bondgenoot. Meerdere senatoren hebben Trump tevergeefs opgeroepen afstand te nemen van Bin Salman.

"Op dit moment sta ik zeker nog achter de kroonprins", verklaarde de president vorige maand nog. "Hij is de leider van Saoedi-Arabië en dat is een waardevolle bondgenoot van ons."

Verdachten staan terecht in Saoedi-Arabië

De Saoedische autoriteiten hebben 21 mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Khashoggi. Elf van hen zijn voorgeleid. De openbaar aanklager in Saoedi-Arabië heeft de doodstraf geëist tegen vijf van hen.

Meerdere landen hebben aangedrongen op een internationaal onderzoek naar de moord. Vooral de Turkse autoriteiten, die de zaak ook zelf onderzoeken, hebben zich daar sterk voor gemaakt.

De Turkse minister Mevlüt Cavusoglu (Buitenlandse Zaken) herhaalde donderdag, voordat bekend werd dat er een internationaal onderzoek gaat beginnen, de oproep. Hij verklaarde dat het tijd was voor een internationaal onderzoek en dat president Recep Tayyip Erdogan hier voorbereidingen voor laat treffen.

