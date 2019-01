Félix Tshisekedi is beëdigd als president van de Democratische Republiek Congo. Het is de eerste keer sinds het uitgestrekte land eind juni 1960 onafhankelijk werd van België, dat er een machtswisseling op basis van democratische verkiezingen is.

Tshisekedi legde de eed af en kreeg een nationale vlag en een exemplaar van de grondwet van zijn voorganger, Joseph Kabila, overhandigd.

Kabila volgde in 2001 zijn vermoorde vader, Laurent-Désiré Kabila, op. Die was met bloedig militair ingrijpen van onder meer Rwanda en Oeganda in 1997 als president geïnstalleerd.

Tshisekedi kreeg bij de presidentsverkiezingen op 30 december 2018 de meeste stemmen. Hij versloeg oppositiekandidaat Martin Fayulu.

Fayulu was het niet eens met de uitslag en stelde dat er gefraudeerd is met de stemmen. Volgens hem hebben de zittende president en Tshisekedi een akkoord gesloten waardoor de verkiezingsuitslag beïnvloed zou zijn.

De oppositiekandidaat stapte naar het hooggerechtshof. Dat verwierp het beroep tegen de verkiezingsuitslag, waarna Tshisekedi werd uitgeroepen tot president van Congo.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!