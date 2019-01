Rusland stelt dat de bemoeienissen van de VS met Venezuela onaanvaardbaar zijn. Suggesties in Washington over militair ingrijpen zijn gevaarlijk, vindt de Russische regering.

Het Kremlin liet volgens Russische media donderdag ook weten op korte termijn geen plannen te hebben voor speciale steun aan de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Hij is wat Moskou betreft nog wel de president van het land.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence kwam dinsdag met een videoverklaring waarin hij zijn steun voor de Venezolaanse oppositie uitsprak. Hij noemde Maduro een "dictator zonder legitieme aanspraak op de macht".

Maduro verbrak de diplomatieke banden met de VS, waarop Washington liet weten dat een onrechtmatige president niet de bevoegdheid heeft dit te doen.

Oppositieleider maakt zichzelf interim-president

Woensdag riep Juan Guaidó zichzelf uit tot interim-president om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hij is de nieuwe voorzitter van het parlement dat door het regime van Maduro op een zijspoor is gezet. Volgens de Venezolaanse grondwet mag dat als de zittende president machtsmisbruik pleegt.

Tegenstanders van Maduro hopen dat de in recente jaren volledig door de president uit elkaar gespeelde oppositie zich onder Guaidó kan verenigen.

Guaidó kreeg na zijn beëdiging meteen een grote teleurstelling te verwerken. Het Venezolaanse leger liet in een verklaring weten achter Maduro te blijven staan, ondanks een oproep van de parlementsvoorzitter om de oppositie te steunen of afzijdig te blijven.

Wereld mengt zich in conflict

Guaidó en de zijnen krijgen steun van veel Latijns-Amerikaanse landen, inclusief de buurlanden Colombia en Brazilië.

Mexico is het enige prominente Amerikaanse land dat Maduro niet heeft laten vallen. De nieuwe linkspopulistische president, Andres Manuel Lopez Obrador, is tegen interventie in het Venezolaanse conflict. Naast Rusland, hebben ook Bolivia, Cuba, Turkije en China zich achter Maduro geschaard.

Canada, de EU en verschillende afzonderlijke EU-lidstaten hebben juist laten weten Guaidó als wettige president te erkennen.

Land verkeert in diepe crisis

Venezuela is onder het regime van Maduro afgegleden naar een toestand van chaos en geweld.

Een economische crisis, mede veroorzaakt door de wereldwijde daling van de olieprijzen en economisch mismanagement hebben geleid tot een hyperinflatie, die naar verwachting later dit jaar 10 miljoen procent zal bedragen.

Voedsel en toegang tot medische zorg zijn op veel plekken in het land schaars of onbetaalbaar. Zeker drie miljoen Venezolanen zijn naar buurlanden gevlucht.