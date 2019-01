De ex-premier van Schotland Alex Salmond is gearresteerd en aangeklaagd na beschuldigingen van seksueel wangedrag, melden verschillende persbureaus donderdag.

Hij is woensdagavond door de Schotse politie opgepakt en direct in staat van beschuldiging gesteld. Almond is aangeklaagd voor twee pogingen tot verkrachting en meerdere gevallen van aanranding.

"Ik ben sowieso onschuldig", zei Almond nadat hij door de rechtbank in Edinburgh was gehoord. "Alle beschuldigingen zijn vals. Ik zal mij met hand en tand verdedigen in de rechtbank."

Salmond zegde afgelopen augustus zijn lidmaatschap van de Schotse Nationale Partij (SNP) op vanwege de beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij ontkende de aantijgingen, maar zei te willen voorkomen dat zijn partij onder de ophef zou lijden.

Begin vorig jaar kwamen bij de Schotse regering twee klachten binnen over het gedrag van Salmond. De huidige premier en SNP-leider Nicola Sturgeon kwam daarop vanuit de oppositie onder druk te staan.

Salmond wilde verdeeldheid in de partij voor zijn en besloot zelf op te stappen. De 64-jarige oud-premier wil zich weer aanmelden bij de SNP als hij zijn naam heeft kunnen zuiveren.

Salmond werd in 2007 premier van Schotland. Hij wilde graag dat het land onafhankelijk zou worden van het Verenigd Koninkrijk. Hij was een van de initiatiefnemers van het Schotse onafhankelijkheidsreferendum van 2014.

De Schotse kiezers besloten toen bij het Verenigd Koninkrijk te blijven. Salmond stapte na de volksraadpleging op als premier.