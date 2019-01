Het dertienjarige Amerikaanse meisje dat zichzelf bevrijdde van haar ontvoerder krijgt 25.000 dollar aan tipgeld dat voor de gouden tip was uitgeloofd. Jayme Closs ontsnapte drie maanden nadat haar ouders waren vermoord en ze was meegenomen door een man.

Het moederbedrijf van de werkgever van haar ouders heeft besloten het bedrag aan de tiener te geven. De werkgever was actief betrokken bij verschillende zoekacties.

Het bedrijf doneert omgerekend zo'n 22.000 euro. Het bedrag was aanvankelijk bedoeld voor de gouden tip die zou leiden tot de redding van de tiener uit de staat Wisconsin. Uiteindelijk wist ze dus zelf te ontsnappen.

De vader (56) en moeder (46) van het meisje werden op 15 oktober 2018 doodgeschoten in hun woning. Sindsdien was niets meer van de tiener vernomen.

Uit onderzoek bleek al snel dat zij geen verdachte was. Na haar verdwijning werden tevergeefs grote zoekacties op touw gezet. Het meisje kon uiteindelijk ontsnappen uit de woning waar ze werd vastgehouden door een 21-jarige man.

Meisje was vies, ondervoed en zonder jas

Na 88 dagen werd ze in Gordon langs de weg gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Het meisje was vies, ondervoed en had geen jas en handschoenen aan, terwijl het heel koud was. Gordon ligt ongeveer 80 kilometer ten noorden van haar woonplaats Barron.

De politie kon de ontvoerder naderhand vinden doordat het meisje zijn auto had omschreven. Volgens de politie is hij werkloos en nog niet eerder in aanraking gekomen met de autoriteiten in Wisconsin. Het is niet duidelijk of hij het meisje al vóór de ontvoering kende.

"Jayme is een held. Zij is de kampioene die uiteindelijk zei: 'Het is genoeg geweest!' We zijn erg trots op haar", zei de sheriff van Barron.