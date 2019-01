De Amerikaanse president Donald Trump houdt de State of the Union toch pas als de shutdown voorbij is. Daarmee komt Trump de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden tegemoet.

De toespraak wordt ook, zoals gebruikelijk, in het Huis van Afgevaardigden gehouden, laat Trump weten in een bericht op Twitter.

De Democratische voorzitter van het Huis Nancy Pelosi, had eerder op de dag in een brief geschreven dat ze niet toestaat dat Trump zijn rede houdt totdat de problemen rond de overheidsfinanciering zijn opgelost.

Trump kondigde daarop een alternatieve State of the Union aan, maar daar ziet hij nu van af. "Ik kijk er naar uit om in de nabije toekomst een geweldige State of the Union-toespraak te geven", aldus Trump.

"Voorzitter Pelosi vroeg me eerst om de State of the Union te houden ondanks de shutdown", zegt Trump op Twitter. "Nu is ze van mening veranderd. Ik houd de toespraak als de shutdown voorbij is."

