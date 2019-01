De Amerikaanse president Donald Trump houdt de jaarlijkse presidentiële toespraak over de staat van het land toch pas als de 'shutdown' voorbij is. Daarmee komt Trump de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden tegemoet.

De State of the Union wordt - zoals gebruikelijk - in het Huis van Afgevaardigden gehouden, laat Trump weten in een bericht op Twitter.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, had eerder op de dag in een brief geschreven dat ze de rede van Trump pas zal toestaan als de problemen rond de overheidsfinanciering zijn opgelost. De president mag het Huis van Afgevaardigden altijd betreden, maar heeft een uitnodiging van de voorzitter nodig om daar te spreken.

Volgens Pelosi zou de extra werkdruk voor de beveiligers die met het presidentiële bezoek gepaard gaat niet verantwoord zijn, aangezien zij al vijf weken onbetaald werken.

Trump kondigde daarop een alternatieve State of the Union op een andere locatie aan, maar daar ziet hij nu dus van af. "Ik kijk ernaar uit om in de nabije toekomst een geweldige State of the Union-toespraak te geven", aldus Trump.

"Voorzitter Pelosi vroeg me eerst om de State of the Union te houden ondanks de 'shutdown'", schreef de president op Twitter. "Nu is ze van mening veranderd. Dat is haar goed recht. Ik hou de toespraak als de 'shutdown' voorbij is."

Onderhandelingen nog muurvast

De sluiting van ongeveer een kwart van de landelijke Amerikaanse overheid is het resultaat van een dispuut over de muur die Trump op de grens met Mexico wil laten bouwen.

De president wil dat het Congres hem 5,7 miljard dollar reserveert om met de bouw van de muur te kunnen beginnen. Hij weigert de regeringsbegroting te voorzien van zijn handtekening totdat dit gebeurt.

De Democraten eisen een beëindiging van de 'shutdown'. Pas dan kan er volgens de Democraten worden gesproken over het beveiligen van de grens.

'Veiligheid vliegverkeer bedreigd'

Vakbonden van luchtverkeersleiders en cabinepersoneel waarschuwden woensdag in een gezamenlijke verklaring voor "ongeëvenaarde veiligheidsrisico's" als gevolg van de 'shutdown'.

Ongeveer een op de tien beveiligingsmedewerkers op vliegvelden heeft zich ziek gemeld of weigert te werken zonder salaris, zeggen de bonden.

Luchtverkeersleiders draaien overuren om tekorten op te vangen. 20 procent van hen komt in aanmerking voor een vervroegd pensioen. Er bestaat een angst dat de 'shutdown' die groep zal aansporen om massaal gebruik te maken van die regeling.

'Politiewerk in gevaar'

Ook op het gebied van wetshandhaving wordt de situatie met de dag nijpender. De FBI heeft in een verklaring laten weten dat misdaadbestrijding, contraterrorisme en het vergaren van inlichtingen worden gehinderd door de sluiting. Ook de beveiliging van overheidswebsites komt in gevaar.

De commandant van de Amerikaanse kustwacht, admiraal Karl Schultz, zei dinsdag in een video op sociale media dat leden van de kustwacht afhankelijk zijn van voedselbanken en donaties om rond te komen. "Onacceptabel", noemde hij dat.

Andere slachtoffers van de sluiting zijn onder meer stammen in reservaten die van de federale overheid afhankelijk zijn. Het gaat om basisdiensten zoals gezondheidszorg en infrastructuur, de voedselveiligheidsinstanties en boeren die subsidie ontvangen.

