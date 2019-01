Het Venezolaanse leger heeft in een verklaring laten weten niet achter Juan Guaidó te staan, die zichzelf woensdag benoemde tot president van het land.

De 35-jarige Guaidó beëdigde zichzelf woensdagavond als interim-president van het land. Hij is voorzitter van het Venezolaanse parlement en heeft de macht om dat te doen, als er sprake is van machtsmisbruik door de president.

De zelfbenoemde president hoopte op de steun van het leger door ze amnestie te verlenen aan militairen die zich tegen president Nicolas Maduro keren. Het leger blijft de gekozen president van het land steunen. Maduro had de hulp van het leger ingeroepen om de "eenheid en discipline" in het land te bewaren.

Ook Cuba, een bondgenoot van Maduro, heeft laten weten dat het de "couppoging van de oppositie" niet steunt. Het land erkent Guaidó dan ook niet als president.

Dertien doden bij rellen tegen Maduro

Bij rellen tegen president Maduro zijn de afgelopen twee dagen al zeker dertien mensen omgekomen. Dat meldt de mensenrechtenbeweging Observatorium voor Sociale Conflicten.

Mensen gaan massaal de straat op tegen de herverkiezing van Maduro en voor Guaidó en zijn overgangsregering. In 2017 gingen mensen ook al massaal de straat op vanwege de armoede in het land. Die protesten werden ook hardhandig neergeslagen door de politie en het leger.

Meeste landen Lima-groep erkennen Guaidó

Elf van de veertien landen van de Lima-groep erkennen de zelfbenoemde president wel. Deze landen hopen dat hij voor een democratische regering kan zorgen door nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

De Verenigde Staten hebben ook hun steun aan Guaidó uitgesproken. Maduro heeft daarop alle diplomatieke medewerkers van het land bevolen om binnen 72 uur Venezuela te verlaten.

Mexico, ook onderdeel van de Lima-groep, erkent de zelfbenoemde president niet en zegt dat Maduro nog steeds de rechtmatige leider van Venezuela is. Buurland Bolivia blijft ook achter Maduro staan.

Europese Unie roept op tot vrije verkiezingen

De Europese Unie roept Venezuela op tot vrije en geloofwaardige verkiezingen. "De bevolking van Venezuela heeft massaal opgeroepen tot democratie en de mogelijkheid om vrijelijk hun eigen lot te bepalen. Deze stemmen kunnen niet worden genegeerd", stelt EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een verklaring.

De EU steunt Guaidó. "De burgerrechten, vrijheden en veiligheid van alle leden van het parlement, inclusief van voorzitter Guaidó, moeten in acht worden genomen en volledig worden gerespecteerd", schreef Mogherini.

Daarnaast veroordeelt Mogherini het gebruik van geweld door de veiligheidsdiensten. "Het volk van Venezuela heeft het recht om vreedzaam te betogen, om vrij zijn leiders te kiezen en over zijn toekomst te beslissen."

Venezuela verkeert in diepe crisis

Venezuela is onder het bewind van Maduro, de opvolger van de in 2013 overleden socialistische demagoog Hugo Chávez, verder afgegleden in een diepe economische en maatschappelijke crisis. Economen verwachten dat de inflatie in het land dit jaar de 10 miljoen procent zal bereiken.

De economische crisis heeft voor onder meer grote tekorten aan voedsel en medicatie en een grote vluchtelingenstroom naar buurlanden gezorgd.

Ook in 2014 en in 2017 vonden massale demonstraties tegen de regering-Maduro plaats. In het laatstgenoemde jaar kwamen bij botsingen tussen demonstranten en de veiligheidsdiensten zeker 125 mensen om het leven.

