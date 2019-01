Michael Cohen, de voormalige persoonlijk advocaat van president Donald Trump, heeft zijn publiekelijk getuigenis voor het Amerikaanse Congres uitgesteld. Dat heeft hij volgens zijn adviseur Lanny Davis gedaan na dreigementen van Trump aan het adres van zijn familie.

Volgens Davis ontving de familie van Cohen "voortdurende bedreigingen" van de president en diens huidige advocaat Rudy Giuliani, waarop hij zou hebben besloten zijn getuigenis in het Congres op 7 februari uit te stellen. Wanneer de getuigenis wel plaatsvindt, is niet bekend.

Woordvoerders van het Witte Huis hebben nog niet gereageerd op het besluit van Cohen.

De gevallen advocaat werd in december veroordeeld tot drie jaar cel wegens fraude, het overtreden van de wetten rond campagnefinanciering en het afleggen van valse verklaringen in het Congres. Cohen zei dat hij handelde uit "blinde loyaliteit" aan Trump en hij heeft de aanklagers zijn volledige medewerking toegezegd.

Zo is de oud-advocaat bereid uit te wijden over de vermeende betrokkenheid van de president bij de begane misdaden van Cohen.

Cohen gaf geld aan pornoactrice

Cohen gaf in augustus toe dat hij in 2016, vlak voor de presidentsverkiezingen, 130.000 dollar (114.000 euro) betaalde aan pornoactrice Stephanie Clifford (artiestennaam Stormy Daniels).

Ook was hij betrokken bij een betaling van 150.000 dollar (132.000 euro) aan het voormalige Playboy-model Karen McDougal. Die betalingen moesten de vrouwen tot zwijgen bewegen; beiden beweren affaires met de getrouwde Trump te hebben gehad.

Cohen: 'Trump gaf opdracht voor betalingen'

In een interview met ABC News in december zei Cohen dat Trump hem opdracht had gegeven om de betalingen te doen. Hij beweert dat de president wist dat dit niet door de beugel kon, wat zou zou betekenen dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan wat in het Amerikaanse strafrecht geldt als een zwaar misdrijf.

Trump beweert nog altijd dat hij niets fout heeft gedaan. Hij voerde eerder aan dat Cohen advocaat is en dat het dus zijn werk was om te weten of iets illegaal was of niet.

De hoorzitting met Cohen is een van de eerste acties van de Democraten sinds die het Huis van Afgevaardigden weer in handen hebben.

