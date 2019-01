De reddingsoperatie rond de peuter Julen, die in een boorput is gevallen, heeft woensdag volgens verschillende Spaanse media opnieuw vertraging opgelopen.

Reddingswerkers konden weer niet in een speciaal gegraven tunnel afdalen, schrijft onder meer de Spaanse krant 20 Minutos. De gegraven tunnel zou op het laatste moment, op 50 meter diepte, door verschoven rotsen of aarde geblokkeerd zijn.

De tweejarige Julen moet op ruim 70 meter diepte worden aangetroffen in de boorput die naast de reddingstunnel is. In de tunnel wordt een soort liftschacht neergelaten. Daarin kunnen specialisten in mijnen afdalen.

Een dag eerder deed zich hetzelfde probleem voor op 42 meter diepte. Technici en mijnbouwdeskundigen werken al aan een oplossing voor de blokkade in de tunnel, aldus Spaanse media.

Peuter viel tijdens het spelen in diepe put

De peuter Julen Jiménez viel tien dagen geleden tijdens het spelen in een 110 meter diepe put in de Andalusische plaats Totalán. Er werd direct een grote reddingsoperatie op touw gezet om de jongen omhoog te halen. Onder andere het feit dat de put slechts 25 centimeter breed is, bemoeilijkt de reddingswerkzaamheden.

Of de peuter nog leeft, is niet bekend. Kort na zijn val zouden zijn ouders gehuil hebben gehoord, maar daarna is er geen teken van leven meer van de jongen vernomen.

Volgens kinderartsen is de kans klein dat de jongen nog in leven is, zeggen ze in Spaanse media.

