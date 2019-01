De politie in de Amerikaanse stad Phoenix (Arizona) heeft een 36-jarige man opgepakt voor het bezwangeren van een patiënt in een zorginstelling. Het 29-jarige slachtoffer is grotendeels verlamd en kreeg vorige maand onverwacht een baby.

De verdachte werkt als verpleegkundige in de zorginstelling waar het slachtoffer ligt, meldt persbureau AP woensdag. Hij was een van haar verzorgers.

Het was lange tijd onduidelijk door wie het slachtoffer bezwangerd was. De vrouw, die op 29 december beviel van een jongen, is al sinds haar derde grotendeels verlamd en woont langdurig in het Hacienda Healthcare Center.

Haar verzorgers waren niet op de hoogte van de zwangerschap en begrepen in eerste instantie niet waarom het slachtoffer aan het kreunen was. De vrouw beviel op dat moment van haar baby.

Volgens lokale media hebben familieleden van de vrouw zich over het kind ontfermd. De jongen is gezond ter wereld gekomen.

De autoriteiten meldden eerder dat de vrouw in coma ligt, maar volgens haar familie is dat niet het geval. In een verklaring laten zij weten dat de vrouw haar ledematen, hoofd en nek deels kan bewegen. Ook reageert ze op geluiden en toont ze verschillende gezichtsuitdrukkingen. De vrouw spreekt verder niet.

Politie voerde DNA-testen uit

Na de bevalling werd de beveiliging van patiënten in de zorginstelling opgeschroefd. De politie van Phoenix startte een groot onderzoek, waarbij onder meer DNA-materiaal van de baby werd vergeleken met dat van mannelijke zorgmedewerkers.

Meerdere medewerkers werkten vrijwillig mee aan het onderzoek. DNA-materiaal van de verdachte werd verkregen via een gang naar de rechter. De verpleegkundige werd opgepakt nadat er DNA-match bleek te zijn. Hij weigert met de politie te praten.

Eerder besloot een arts van het Hacienda Healthcare Center op te stappen vanwege de zaak. Een andere arts werd geschorst.

