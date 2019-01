De Italiaanse vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini hoopt dat de Fransen niet massaal op de partij van president Emmanuel Macron zullen stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De spanningen tussen de regeringen in Rome en Parijs zijn onlangs opgelopen.

Normaliter werken Italië en Frankrijk nauw samen, maar sinds de rechtse partij Lega en de eurosceptische Vijfsterrenbeweging in Italië een regeringscoalitie vormen, zijn de banden verslechterd. De afgelopen tijd lag de Italiaanse regering meerdere keren overhoop met de Europagezinde Macron.

"Macron is in de toekomst misschien niet langer onze gesprekspartner", zei Salvini woensdag in een interview met radiozender RAI. "Zijn steun is minder dan 20 procent. Ik hoop dat de Fransen binnenkort andere keuzes maken", zei hij, verwijzend naar de Europese verkiezingen van mei.

Salvini zei eerder deze week dat Frankrijk er geen interesse in heeft om het door oorlog verscheurde Libië te stabiliseren. Het land geldt in de meeste gevallen als het vertrekpunt van migranten die met de boot de oversteek naar Europa willen maken. Tot juni nam Italië de meeste migranten op, maar de nieuwe regering houdt de havens doorgaans gesloten voor reddingsschepen, waardoor de migranten door moeten varen naar andere landen.

Italiaanse ambassadeur op het matje geroepen

Maandag nog riep Frankrijk de Italiaanse ambassadeur op het matje, omdat de andere Italiaanse vicepremier, Luigi Di Maio, Parijs had beschuldigd van het creëren van armoede in Afrika en het genereren van massale migratie naar Europa.

Salvini, die ook de leider van Lega is, zei verder dat hij zich geen zorgen maakt over het effect van het geschil op de poging van de regering om luchtvaartmaatschappij Alitalia te redden.

Italiaanse kranten hebben gemeld dat de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij Air France-KLM met Rome in gesprek is om een belang in de maatschappij te nemen. "Er zijn ook anderen in de positie om een belang in Alitalia te nemen", zei Salvini.