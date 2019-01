De man die in augustus een 27-jarige Nederlandse fietsster doodreed in Melbourne, heeft in de rechtbank schuld bekend, zo melden Australische media.

Hij is aangeklaagd voor rijden zonder rijbewijs, roekeloos rijden en autodiefstal.

De 27-jarige vrouw uit Nederland fietste op 12 augustus door het Australische Melbourne, toen ze werd geschept door de auto met de Australiër erin. De vrouw overleed kort nadat ze op haar fiets was aangereden. Bij de aanrijding werden ook meerdere auto's geraakt, waaronder een aantal geparkeerde wagens. Alleen de Nederlandse vrouw raakte gewond. Hulpdiensten probeerden haar te helpen, maar ze overleed ter plekke.

De bestuurder van de auto vluchtte na het incident. Het voertuig was gestolen bij een gewapende roofoverval. Een dag later werd de bestuurder, een 26-jarige man, opgepakt.

Het ongeluk zorgde in Melbourne voor verontwaardiging en de plaatselijke burgemeester zei dat hij autoparkeerplaatsen wil weghalen in de straat waar het ongeluk gebeurde. Op die plek moet wat hem betreft een fietspad worden aangelegd. "Auto's kunnen naar zijstraten. Jullie zijn belangrijker, net als voetgangers."

De 27-jarige Nederlandse vrouw werd in de Australische stad herdacht met een fietstocht. "Het is een herdenkingstocht ter nagedachtenis aan alle fietsers die ons zijn ontvallen. We zijn allemaal kwetsbaar", zei de voorzitter van de nationale fietsersbond Australian Cycle Alliance over de tocht waar 150 mensen aan meededen.