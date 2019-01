Het Amerikaanse Hooggerechtshof geeft president Donald Trump toestemming om het aantal transgenders binnen de strijdkrachten te beperken. Daarmee worden eerdere uitspraken van lagere rechters ongedaan gemaakt.

Trump wil transgenders die een verleden hebben met bepaalde psychische klachten uit het leger weren, zo maakte hij in de zomer van 2017 bekend. De militaire autoriteiten mogen wel zelf bepalen of ze gebruik willen blijven maken van transgenders.

Volgens Trump leidt het toelaten van transgenders tot hoge medische kosten. Zijn voorganger Barack Obama had nieuw beleid gemaakt waardoor transgenders wel in het leger mochten worden toegelaten.

Eerder verboden lagere rechters meerdere keren het nieuwe beleid. Het werd verworpen omdat het in strijd met de grondwet was. De regering van Trump had het Hooggerechtshof gevraagd om die uitspraken ongedaan te maken. Momenteel lopen meerdere zaken over de maatregel bij lagere rechters. Die zaken blijven wel doorgaan.

In 2016 identificeerden ongeveer 8.980 leden van de Amerikaanse strijdkrachten zichzelf als transgender.

Meerderheid Hooggerechtshof conservatief

Veel transgenders hebben het gevoel dat zij niet in het juiste lichaam zijn geboren. Soms veranderen zij hun sekse met een operatie. Naar schatting 0,7 procent van de mensen noemt zichzelf transgender.

Het Hooggerechtshof is het hoogste juridische orgaan in de VS. Sinds de omstreden aanstelling van Brett Kavanaugh, afgelopen oktober, zetelen er vijf conservatieve rechters in het Hooggerechtshof, tegenover vier liberale. Die laatste groep heeft tegen de maatregel gestemd.

