Paul Whelan, de Amerikaan die eind vorig jaar in Rusland is opgepakt op verdenking van spionage, is misleid voordat hij werd gearresteerd. Dat zegt zijn advocaat dinsdag tegen het Russische persbureau TASS.

Whelan zou volgens zijn advocaat, Vladimir Zherebenkov, hebben gedacht dat hij culturele informatie kreeg overhandigd, zoals een uitstapje naar een kathedraal in plaats van geheime informatie.

De Russische federale veiligheidsdienst heeft Whelan, die in het bezit is van Amerikaanse, Britse, Canadese en Ierse paspoorten, eind vorig jaar gearresteerd in een hotel in Moskou.

Dat gebeurde nadat Whelan documenten met staatsgeheimen van iemand zou hebben aangenomen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, zei dat Whelan "op heterdaad is betrapt".

De Russische veiligheidsdienst FSB verdenkt de Amerikaan van spionage. Whelan riskeert volgens TASS een gevangenisstraf van tien tot twintig jaar. De rechtbank in Moskou besloot dinsdag dat de Amerikaan niet voorwaardelijk wordt vrijgelaten.