Turkije wil een internationaal onderzoek naar de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu dinsdag tegen regeringsgezinde media.

Çavusoglu zei in een toespraak dat sommige westerse landen proberen de toedracht van de moord op Khashoggi te verhullen.

"Er zijn westerse landen die proberen deze zaak in de doofpot te stoppen", aldus de minister. "Ik ken de redenen daarvoor. We weten en we zien welke afspraken daarover worden gemaakt. We zien hoe diegenen die over persvrijheid spraken, dit nu wegstoppen nu ze geld hebben gekregen."

Turkije heeft voorbereidingen voor een internationaal onderzoek getroffen en zal dat onderzoek spoedig starten, voegde Çavusoglu daaraan toe. "We zullen tot het uiterste gaan."

Khashoggi begon zijn journalistieke carrière als vertrouweling van het Saoedische koningshuis, maar hij groeide uit tot een fervent criticus van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman. De journalist leefde in ballingschap in de VS, omdat hij zich bedreigd voelde. Op 2 oktober verdween hij tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanboel.

Saoedi's ontkennen betrokkenheid kroonprins

Na verschillende tegenstrijdige verklaringen over de verdwijning van Khashoggi, erkende de Saoedische regering dat de journalist was vermoord en dat zijn lichaam in stukken was gehakt. Elf mannen staan momenteel in Saoedi-Arabië terecht voor de moord. Een groot aantal van hen heeft banden met de Saoedische veiligheidsdiensten.

Volgens buitenlandse inlichtingendiensten handelden zij in opdracht van kroonprins Bin Salman, maar dat wordt stellig ontkend door de Saoedi's. De mannen die hem vermoordden, zouden op eigen houtje hebben gehandeld. Tegen vijf van hen is de doodstraf geëist.

