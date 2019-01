Het aantal moordonderzoeken in Mexico is in 2018 met 33 procent gestegen naar recordhoogte. Uit officiële cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat rechercheurs vorig jaar 33.341 moordonderzoeken hebben geopend.

In 2017 was ging het nog om 25.036 zaken. Dat was al een record.

Mexico kampt al jaren met ernstig geweld. De overheid is verwikkeld in een strijd tegen drugskartels. Een van de beloften van de nieuwe president Andrés Manuel López Obrador, die in december is beëdigd, is het geweld in het land terug te dringen.

De meeste moordonderzoeken werden geregistreerd in de centraal gelegen provincie Guanajuato (3.290). Dat zijn er bijna drie keer zo veel als de 1.084 onderzoeken in 2017. Het aantal onderzoeken naar moorden op vrouwen steeg in 2018 licht. In het voorgaande jaar ging het om 735 zaken, tegen 861 in 2018.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!