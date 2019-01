Reddingswerkers zijn de Spaanse peuter Julen Jiménez, die acht dagen geleden in een diep gat is gevallen in de plaats Totalán, op minder dan 10 meter genaderd. De uiteindelijke reddingsactie kan nog wel 24 uur op zich laten wachten, melden Spaanse media maandag.

De reddingsploegen zijn erin geslaagd een tunnel te graven richting het tweejarige kind. Wat nu volgt, is het maken van een horizontale gang naar de locatie waar de peuter waarschijnlijk vastzit.

Spaanse media schetsen dat het onbekend is op welk materiaal de reddingswerkers zullen stuiten. Mocht het om rotsen gaan, dan zal het nog 24 uur duren voordat met de uiteindelijke reddingsoperatie gestart kan worden. De reddingswerkers willen de peuter in een soort cabine uit het gat hijsen.

De jongen viel op zondag 13 januari in de smalle put van 110 meter diep en 25 centimeter breed. Het is niet bekend of Julen nog leeft.

De mijnwerkers die de laatste meters zullen graven en de cabine zullen inzetten, zijn volgens journalisten maandagochtend al wel ter plaatse gekomen.

Operatie eerder vertraagd door aardverschuivingen

De reddingsactie werd eerder vertraagd door aardverschuivingen. Ook was er eerder twijfel of de peuter wel in het gat zat. Deze twijfel werd volgens de autoriteiten weggenomen nadat een DNA-test aantoonde dat er haren van het kind waren gevonden in het gat.

De Spaanse politie heeft experts ingeschakeld die ook betrokken waren bij de bevrijding van de meer dan dertig mijnwerkers die in 2010 in Chili vastzaten. Zij werden na 69 dagen bevrijd.

De cabine waarmee Julen uit het gat gehaald moet worden. (Foto: Hollandse Hoogte)