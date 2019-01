Bij de aanslag in het noorden van Mali zijn tien VN-medewerkers uit Tsjaad om het leven gekomen. Een aan Al Qaeda gelieerde terroristische organisatie heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Nusrat Al Islam wal Muslimeen zegt een verklaring op berichtenplatform Telegram dat de aanval een reactie was op het besluit van de president van Tsjaad, Idriss Deby, om de diplomatieke banden met Israël te herstellen.

Het incident gebeurde in de regio Adjelhoc. Het gaat om mensen van de VN-vredesmacht die op missie zijn in het West-Afrikaanse land. In eerste instantie werd gemeld dat er acht medewerkers om het leven waren gekomen. Dit is later bijgesteld naar tien.