De politie in de Noord-Ierse stad Derry heeft zondag twee aanhoudingen gedaan als gevolg van de autobom die zaterdagavond explodeerde.

De daad wordt gelinkt aan de 'Real IRA', een afsplitsing van de IRA. Dat was de paramilitaire organisatie die met name in de twintigste eeuw met geweld een verenigd Ierland nastreefde. Dat meldt Belfast Telegraph zondag.

Derry, officieel Londonderry, is na Belfast de grootste stad van Noord-Ierland.

De daders hebben een busje gestolen van een bezorger die werd vastgehouden. Vervolgens werd een explosief in het busje geplaatst, dat afging bij het gerechtsgebouw in Derry. Hierbij vielen geen gewonden.

De politie in Derry noemt de bomaanslag "ongelooflijk roekeloos". Agenten troffen het verdachte busje aan, ongeveer een kwartier voor de explosie. Even later kreeg de politie informatie dat de bom was achtergelaten bij het gerechtsgebouw.

"We zijn onmiddelijk mensen gaan evacueren uit de nabijgelegen gebouwen. Rond 20.10 uur ging het explosief af", zegt de politie in een verklaring.

'Moedwillige poging om mensen te doden'

De Noord-Ierse politie spreekt van een moedwillige poging om mensen te doden. "De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, hebben geen oog voor de gemeenschap of lokale bedrijven. Ze geven niets om de schade aan de omgeving en de verstoring die ze hebben veroorzaakt."

Het is nog onduidelijk welk effect de daders met de aanslag voor ogen hadden. Door de aankomende Brexit is er veel te doen over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, dat bij het Verenigd Koninkrijk hoort. Een directe link is echter nog niet gelegd.