Een katholieke school in het Amerikaanse Kentucky heeft een groep van haar scholieren veroordeeld, die vrijdag in Washington een Vietnamveteraan belachelijk zou hebben gemaakt. Twee filmpjes hierover gingen zaterdag viral.

Beide filmpjes veroorzaakten zaterdag veel commotie in de VS. De school waarop de jongens zitten, haastte zich om een verklaring uit te geven waarin het gedrag van de leerlingen werd veroordeeld. "We hebben de zaak in onderzoek en zullen gepaste maatregelen nemen", aldus het schoolbestuur.

Diverse landelijke politici hebben het incident veroordeeld. "Deze video toont intolerantie en racisme", stelt de burgemeester van Covington, de stad waar de school staat, in een reactie. "Dit zijn geen kernwaarden van onze prachtige stad."

Alison Lundergan Grimes, de staatssecretaris van de staat Kentucky, haalde ook uit naar de tieners. Zij wees er echter ook op dat kinderen zulk gedrag aanleren. "Hun ouders en deze regering tolereren dat dit soort incidenten plaatsvindt", aldus de bewindsvrouw.

Scholieren waren in Washington voor anti-abortusdemonstratie

De tieners droegen petjes en shirts met daarop de tekst 'Make America Great Again', de slogan van de Amerikaanse president Donald Trump. Ze waren in Washington om deel te nemen aan een anti-abortusdemonstratie.

Tegelijkertijd was op vrijwel dezelfde plek een groep Amerikanen van Indiaanse komaf bezig met een jaarlijks ritueel om de gevallen soldaten van Indiaanse komaf te eren. De katholieke tieners zouden om de groep heen zijn gaan staan en zouden vooral de stamoudste, de bekende Vietnamveteraan Nathan Phillips, hebben belaagd.

Een aantal scandeerde volgens het slachtoffer teksten als 'Bouw de muur! Bouw de muur!'. Hiermee verwezen zij naar het plan van Trump om voor miljarden dollars een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico te bouwen om meer illegalen tegen te houden. Door onenigheid over het omstreden plan worden een miljoen ambtenaren al vier weken niet meer uitbetaald.

Indiaanse activist reageert huilend

De beelden werden online gedeeld door Amerikanen van Indiaanse komaf die bij het ritueel aanwezig waren. De 64-jarige Phillips plaatste online een reactie waarin hij huilend zei dat het incident hem erg geraakt had.

"Dat is ons land", zegt hij. "Er horen daar geen muren te staan, dat is nooit gebeurd. Ik zou willen dat deze jonge mannen hun energie besteden aan het écht groter maken van dit land, bijvoorbeeld door mensen te helpen die honger lijden."

Phillips is binnen de Indiaanse gemeenschap een bekend gezicht. De man vocht in Vietnam en is een van de bekendste activisten voor de rechten van de oorspronkelijke bewoners van de VS. Hij was ook een van de belangrijkste woordvoerders van de protesten tegen de bouw van een olieleiding die in North Dakota dwars door heilig Indiaans land was gepland.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!