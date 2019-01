In het Franse ski-oord Courchevel zijn bij een grote brand twee doden en veertien gewonden gevallen. Vier van de slachtoffers zijn ernstig gewond hebben de autoriteiten laten weten.

Rond 04.30 uur brak de brand uit en verspreidde zich snel over drie panden. Tientallen door het vuur verraste mensen moesten voor het vuur vluchten in het centrum van de wintersportplaats.

Het zou volgens plaatselijke media vooral gaan om mensen die dit skiseizoen in Courchevel werken, onder wie veel Brazilianen.

In de ochtend meldde de brandweer de brand meester te zijn. In het pand waar de brand is ontstaan, zijn toen de lichamen van de omgekomen slachtoffers aangetroffen.

Mensen vluchtten in ondergoed via balkons

De krant Le Dauphiné Libéré heeft de toestand in het centrum van Courchevel als chaotisch beschreven.

Mensen zouden via balkons aan de vuurzee zijn ontsnapt en in pyjama of ondergoed in de vrieskou hebben gestaan. Helikopters van hulpdiensten landden op een nabijgelegen ski-piste van dit grootste ski-oord ter wereld, circa 70 kilometer ten oosten van Grenoble.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!