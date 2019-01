De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag voorgesteld om met de Democraten tot "een compromis te komen" over de begroting om een einde te maken aan de 'shutdown', die inmiddels 29 dagen duurt. De Democraten wuiven het nieuwe plan weg, omdat Trump vasthoudt aan de grensmuur.

Trump blijft bij zijn eis van omgerekend ruim 5 miljard euro voor een muur op de Amerikaans-Mexicaanse grens. In ruil daarvoor wil de president zich coulanter opstellen wat betreft wetgeving voor jonge ongedocumenteerde immigranten.

Zogeheten dreamers kwamen ooit als minderjarig kind van vreemdelingen de VS binnen. Momenteel zijn de ruim 700.000 dreamers beschermd tegen deportatie door een programma waarin ze wel mogen werken, maar geen aanspraak kunnen maken op het Amerikaans staatsburgerschap. Trump wilde dat programma intrekken, maar stelt nu voor het de komende drie jaar in stand te houden.

Daarnaast stelt Trump nu voor de regels over immigranten die beschikken over een tijdelijke beschermde status te versoepelen. Dat deed hij tijdens een aangekondigde perstoespraak vanuit het Witte Huis. Hij stelde vrijdag dat hij met een "belangrijke aankondiging" zou komen over de 'shutdown'.

In het nieuwe voorstel staat ook dat er 704 miljoen dollar wordt besteed aan humanitaire hulp en 708 miljoen dollar voor de opsporing van drugs. Ook wil de president 2.750 extra agenten stationeren in het grensgebied.

Geen salaris voor 800.000 ambtenaren

Een deel van de Amerikaanse overheid functioneert nu al vier weken niet meer omdat Trump eist dat de Democraten in het Congres hem het geld voor de grensmuur geven. Zo'n 800.000 overheidsmedewerkers zitten daardoor thuis met verlof, of werken zonder salaris te krijgen. Het is inmiddels de langste 'shutdown' in de Amerikaanse geschiedenis.

De Democraten zien het nut van de muur niet in en weigeren daarom in te stemmen met de begroting. Trump dreigde eerder de noodtoestand uit te roepen als een deal met het Congres uitblijft. De president zou daar inmiddels van zijn teruggekomen.

De Democraten hebben al laten weten niets in het nieuwe voorstel te zien. In een verklaring laat de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden weten het plan "onacceptabel" te vinden. "Dit voorstel is een compilatie van eerder afgewezen initiatieven en toont geen goede inzet om de zekerheid van mensenlevens te herstellen."

