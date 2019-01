Een protest van ruim zevenduizend 'Gele Hesjes' heeft zaterdag in de Franse hoofdstad Parijs geleid tot ongeregeldheden. Het was het tiende opeenvolgende weekend dat de beweging in de stad protesteerde.

Aanvankelijk verliep de protestmars vreedzaam, maar in de middag botsten 'Gele Hesjes' met politie. Demonstranten gooiden daarbij met vuurwerk, flessen en stenen naar de veiligheidsdiensten, die reageerde met traangas en een waterkanon. Het is niet bekend hoeveel mensen er zijn opgepakt en of er gewonden zijn gevallen.

Niet alleen in Parijs werd gedemonstreerd, verspreid over Frankrijk gingen zaterdag ruim 84.000 'Gele Hesjes' de straat op. Ook in Marseille leidde dit tot ongeregeldheden, schrijft Reuters. In Rennes raakten twee politieagenten en een demonstrant gewond.

De protestbeweging van de 'Gele Hesjes' ontstond in november uit onvrede over een aantal milieumaatregelen van de Franse president Emmanuel Macron. Zo ageerden de demonstranten tegen de gestegen benzineprijs. Macron trok belastingmaatregelen vervolgens in, maar de demonstranten blijven protesteren. De beweging uit nu onvrede over meerdere beleidsterreinen van de regering.

Demonstraties in intensiteit afgenomen

In totaal zijn er tien mensen om het leven gekomen bij de protesten, vooral bij wegblokkades. In november leidden de demonstraties tot hevige rellen in Parijs, maar sinds de jaarwisseling is de omvang en intensiteit van het protest afgenomen.

De eerste keer, 17 november, gingen bijna 300.000 mensen vooral met wegblokkades betogen. Afgelopen zaterdag waren het er volgens officiële cijfers meer dan 80.000.

Macron probeert met een reeks debatten de onvrede in te dammen en weer wat van zijn populariteit te herwinnen.

