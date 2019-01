In Mexico zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen door een explosie bij een pijpleiding. Minstens 71 raakten gewond.

Volgens de regering van de staat Hidalgo was de leiding met brandstof gescheurd. Toen mensen probeerden containers met brandstof te vullen bij het lek, explodeerde de leiding.

Op de Mexicaanse televisie is te zien dat vlammen meters hoog de lucht in schieten. Veel mensen liepen door de explosie brandwonden op. Het incident had plaats bij het dorpje Tlahuelilpan in het midden van Mexico. Niet ver ervandaan ligt een raffinaderij van staatsoliebedrijf Pemex. Volgens het concern ging het om een illegale tap.

In de afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten bij pijpleidingen drastisch gestegen. Vanwege de lucratieve business proberen bendes illegaal benzine af te tappen en op de zwarte markt te verkopen, maar dat is niet zonder risico.

De regering onder leiding van de linkse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft daarom een aantal leidingen en raffinaderijen gesloten en laat de brandstof in bewaakte tankwagens vervoeren. Die aanpak zorgt echter voor een tekort bij meerdere tankstations.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!