De Amerikaanse agent die in 2014 de Afro-Amerikaanse tiener Laquan McDonald (17) doodschoot in Chicago moet bijna zeven jaar de gevangenis in. De rechter veroordeelde Jason Van Dyke tot een celstraf van 81 maanden.

In oktober oordeelde de jury in de rechtbank dat de agent schuldig is aan doodslag.

Politieagent Van Dyke schoot in 2014 zestien keer op de jongen. De agent werd beschuldigd van moord, maar werd door de juryleden veroordeeld wegens doodslag. Het is de eerste keer in vijftig jaar tijd dat een dienstdoende agent in Chicago werd veroordeeld voor doodslag.

De zaak riep veel emoties op, vooral toen beelden van de schietpartij werden vrijgegeven. Die waren met een camera in de politieauto gemaakt. Daarop is te zien hoe de agent blijft schieten nadat de jongen al op de grond lag. Hoewel er meerdere keren werd opgeroepen tot kalmte, ontstonden er flinke rellen door de camerabeelden. Honderden mensen gingen de straat op om te protesteren.

Agent voelde zich bedreigd omdat jongen mes had

De veertigjarige Van Dyke verklaarde eerder zich bedreigd te hebben gevoeld omdat de jongen een mes had. Hij moet minimaal 24 van de 81 maanden in de gevangenis hebben gezeten voordat hij in aanmerking komt om onder voorwaarden te worden vrijgelaten.

Drie collega's van Van Dyke zijn onlangs vrijgesproken. Zij werden vervolgd omdat ze onjuiste of misleidende verklaringen zouden hebben afgelegd over de omstandigheden rond de dood van de tiener.

