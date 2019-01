Het Witte Huis heeft in een verklaring laten weten dat de aantijgingen jegens de Amerikaanse president Donald Trump over het dwingen van zijn voormalige advocaat om te liegen niet waar zijn. BuzzFeed beweert dat en speciaal aanklager Robert Mueller zou hiervan op de hoogte zijn . Mueller ontkent dit.

BuzzFeed publiceerde eerder op vrijdag een artikel waarin twee federale justitiefunctionarissen zeggen dat Trump Michael Cohen opdroeg te liegen tijdens een ondervraging door het Huis van Afgevaardigden.

Cohen zou hebben gelogen over een Trump Tower-project in Moskou. Hij zou hebben gezegd dat de onderhandelingen eerder waren beëindigd dan eigenlijk het geval is. Volgens de functionarissen heeft de advocaat het ook tegenover speciaal aanklager Robert Mueller bevestigd.

Het kantoor van Mueller zegt dat het verhaal "niet klopt" en bracht een hoogst ongebruikelijke verklaring uit. "Het beeld dat BuzzFeed schetst over wat er gezegd is tegen de speciaal aanklager en de genoemde documenten en getuigenis dat de speciaal aanklager zou hebben ontvangen zijn onjuist."

De website schrijft dat Trump, zijn dochter Ivanka en zijn zoon Donald jr. geregeld op de hoogte werden gehouden over het project in Moskou. Dat zou ook zijn gebeurd in periodes waarin ze ontkenden zakelijke banden met Rusland te hebben.

BuzzFeed houdt vast aan het verhaal en bracht na de ophef zelf ook een verklaring uit: "We blijven berichten over het nieuws dat de speciaal aanklager betwist. We hebben vertrouwen dat ons verslag berust op de waarheid".

