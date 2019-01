De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn voormalige advocaat Michael Cohen persoonlijk opgedragen om tegen het Congres te liegen over het Trump Tower-project in Moskou, zo hebben twee federale justitiefunctionarissen die bij een onderzoek naar de zaak betrokken waren tegen de nieuwssite BuzzFeed gezegd.

Volgens deze functionarissen had Trump Cohen opgedragen te zeggen dat de onderhandelingen over de bouw van een Trump Tower in Moskou maanden eerder waren geëindigd dan in werkelijkheid.

De functionarissen zeggen tegen BuzzFeed dat Cohen tegenover het team van speciaal aanklager Robert Mueller heeft bevestigd dat Trump de opdracht had gegeven om tegen het Congres te liegen. Mueller doet onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingscampagne in 2016.

Cohen bekende in november al valse verklaringen te hebben afgelegd. Hij verklaarde eerder dat de besprekingen over het project in Moskou in januari 2016 waren geëindigd. De voormalige advocaat van de Amerikaanse president deed dat naar eigen zeggen uit een gevoel van verplichting jegens Trump.

De site schrijft dat Trump, zijn dochter Ivanka en zijn zoon Donald jr. geregeld op de hoogte werden gehouden over het project in Moskou. Dat zou ook zijn gebeurd in periodes waarin ze ontkenden zakelijke banden met Rusland met te hebben.

Trump heeft nog niet gereageerd op het verhaal.

Democraten eisen opheldering

Verschillende Democraten, onder wie congreslid Adam Schiff, eisen een onderzoek naar de kwestie en willen weten of Trump inderdaad heeft aangezet tot het plegen van meineed.

Het is overigens nog niet bekend wanneer Mueller zijn bevindingen uit het Ruslandonderzoek zal voorleggen aan het Congres. Eind vorig jaar kwamen geruchten naar boven dat het team van de speciaal aanklager is begonnen met het opstellen van het eindrapport.

