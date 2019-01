Journalist Ans Boersma, die onder meer werkzaam was als Turkije-correspondent voor Trouw en Het Financieele Dagblad, werd donderdag uitgezet door Turkije. Ze zou haar inmiddels ex-vriend aan valse papieren hebben geholpen. Dit is wat we tot nu toe weten over de zaak.

Boersma vliegt woensdagochtend naar Istanboel om haar verblijfsvergunning te verlengen bij de immigratiedienst. Op het politiebureau krijgt ze te horen dat ze het land zal worden uitgezet. In eerste instantie lijkt het om een schending van de persvrijheid te gaan, zoals Boersma zelf ook suggereert in een tweet met de hashtags #pressfreedom en #freeturkeymedia.

Boersma brengt de nacht door in een uitzettingscentrum en mag niet naar haar woning om persoonlijke eigendommen op te halen. Donderdag wordt ze daadwerkelijk uitgezet, volgens Turkije vanwege "veiligheidsgerelateerde redenen".

Hoofdredacteur Jan Bonjer van Het Financieele Dagblad reageert geschokt op de uitzetting en noemt het "een flagrante schending van de persvrijheid". Ook journalistenvakbond NVJ reageert verbijsterd. "Een nieuw dieptepunt in het persvijandige beleid", schrijft secretaris Thomas Bruning woensdagavond laat op Twitter.

D66: Ondersteun journalisten in Turkije

Ook de Tweede Kamer duikt op de zaak. D66 stelt donderdagochtend Kamervragen over de kwestie. Sjoerd Wiemer Sjoerdsma en Joost Sneller vragen zich onder meer af of minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) bereid is de ambassadeur te ontbieden en welke stappen hij onderneemt om buitenlandse journalisten in Turkije te ondersteunen.

Donderdagmiddag blijkt dat Boersma's naam opduikt in een strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme en dat er ook bepaalde informatie over dit onderzoek gedeeld is met Turkije. Een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat Nederland aan Turkije meldde dat Boersma banden zou hebben met het Al Nusra Front, een gewapende rebellengroep die actief is in de Syrische burgeroorlog. "Ze is uitgezet als voorzorgsmaatregel", aldus de woordvoerder. In de verklaring staat verder dat de uitzetting van de correspondent niets te maken heeft met haar journalistieke activiteiten in Turkije.

In een daaropvolgende verklaring van het Openbaar Ministerie (OM) wordt benadrukt dat Boersma zelf niet wordt verdacht van een misdrijf. Welke informatie precies gedeeld is, zegt het OM niet. Wél dat Nederland niet zelf verzocht heeft om uitlevering of aanhouding van Boersma.

'Reden van signalering blijft onduidelijk'

Volgens een verklaring van Het Financieele Dagblad is tijdens de gesprekken met de Turkse politie en consul-generaal Bart van Bolhuis niets gezegd over eventuele banden met het Al Nusra Front. "De reden van de signalering, die de positie van Boersma als journalist in Turkije onhoudbaar maakt, blijft hierdoor onduidelijk", schrijft de hoofdredactie donderdagmiddag rond half vier in een reactie.

Volgens Boersma zelf is haar uitzetting mogelijk gerelateerd aan de relatie die ze tot de zomer van 2015 had met een Syriër, die afgelopen najaar in Nederland is gearresteerd vanwege voormalig lidmaatschap van de Syrische terreurorganisatie Jabhat Al Nusra.

Boersma is in februari 2017 voor het Het Financieele Dagblad gaan werken. De hoofdredactie van die krant wil "volledige opheldering van het ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken" en wil weten "hoe het kan dat gegevens van een Nederlandse journalist op deze manier met Turkse opsporingsdiensten worden gedeeld, zonder dat dit bekend is bij Buitenlandse Zaken".

Minister Kaag onderschrijft bezorgdheid

"Buitenlandse Zaken wordt niet geïnformeerd over dit soort stappen, het OM heeft eigen kanalen en de politie ook", zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) donderdagmiddag laat tegen de Tweede Kamer.

Zij vervangt minister Blok donderdag in de Tweede Kamer. "We doen intern navraag hoe het proces is verlopen." Kaag zegt te begrijpen dat er veel vragen over de kwestie zijn. "Ik herken de vragen en kan de zorgelijkheid onderschrijven."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!