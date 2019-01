Reddingswerkers die zich bij het Spaanse Totalán toegang proberen te verschaffen tot de plek in een diepe boorput waar een tweejarige peuter vast zou zitten, vrezen dat hun werk eerder dagen dan uren zal duren.

Julen Jiménez viel zondag in een smalle put van 110 meter diep. Hij zou ergens op ruim 70 meter diepte kunnen zijn. Het is niet bekend of de peuter nog in leven is.

Het reddingswerk in Totalán wordt door onder meer aardverschuivingen vertraagd. Die belemmeren het graven van twee tunnels naar de ondergrondse plek waar Jiménez zich mogelijk bevindt.

Een mijnbouwingenieur uit de Spaanse stad Málaga die bij het reddingswerk betrokken is, zei dat dit een extreem geval is en dat het daarom veel tijd gaat kosten. Hij benadrukt dat het meer dan zeventig uur heeft geduurd om een kind in de VS te redden dat in een put van slechts 7 meter diep was gevallen.

Haren van peuter in put gevonden

Woensdag heeft een afgevaardigde van de regering aan de krant El Mundo laten weten dat haren die in put waren gevonden van de Spaanse peuter zijn. De DNA-test is uitgevoerd door de politie.

Volgens een woordvoerder van de Spaanse overheid is het daarom duidelijk dat Jiménez zich in de put bevindt. De hulpdiensten hebben de jongen nog niet gezien, omdat een camera maar tot 80 meter diepte kwam.

De Spaanse politie heeft de hulp ingeschakeld van experts die ook betrokken waren bij het bevrijden van de 33 mijnwerkers die in 2010 in Chili vastzaten. Zij werden destijds na 69 dagen bevrijd.

