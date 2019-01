Turkije-correspondent Ans Boersma (31) denkt dat haar uitzetting uit Turkije mogelijk verband houdt met het feit dat ze tot de zomer van 2015 een relatie heeft gehad met een Syriër die in Nederland is opgepakt op verdenking van lidmaatschap van de terroristische organisatie Jabhat Al Nusra.

Dit staat op de website van haar werkgever Het Financieele Dagblad (FD), waar de vrouw sinds 2017 werkt.

Het zou gaan om de 32-jarige Syriër die in september 2017 is opgepakt in debatcentrum De Balie in Amsterdam, melden meerdere media op basis van bronnen. De man zit nog steeds vast.

In het kort Turkije-correspondent Ans Boersma donderdag uit Turkije gezet

Nederland deelde informatie over haar in terrorismeonderzoek

Niet bekend van welk misdrijf Boersma wordt verdacht

Vrouw had relatie met Syriër die werd opgepakt vanwege lidmaatschap terreurorganisatie

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zegt dat de vrouw een verdachte is, maar wil niet zeggen waar ze precies van verdacht wordt.

Justitie heeft in een terrorismeonderzoek informatie over haar verstrekt aan Turkije en ook vragen over haar gesteld. Dit terrorismeonderzoek is gericht op verschillende verdachten, maar Boersma is geen verdachte. Turkije vertelde eerder te zijn verzocht om informatie over Boersma's "verplaatsingen in en buiten uit Turkije".

Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) heeft het onderzoek naar Boersma niets te maken met haar werk. Of het inderdaad is ingegeven door de relatie die ze jaren geleden had met een Syrische jihadist, zoals de journalist zelf denkt, wil hij niet zeggen.

Vrouw heeft nacht in uitzettingscentrum doorgebracht

De woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat Turkije Boersma heeft uitgezet, omdat ze volgens Nederland banden zou hebben met het Al Nusra Front. Dit is een gewapende rebellengroep die actief is in de Syrische burgeroorlog.

Donderdagochtend kwam de vrouw op Schiphol aan, na een nacht in een Turks uitzettingscentrum te hebben doorgebracht. De marechaussee zou haar een paar vragen hebben gesteld, meldt ze in de verklaring op de website van de krant.

Boersma stond sinds 4 december gesignaleerd bij de marechaussee, aldus de verklaring. Op 21 december reisde de vrouw van Turkije naar Schiphol. Op 3 januari vertrok ze vanaf Schiphol weer naar Turkije. Bij de paspoortcontroles werden geen vragen gesteld.

"Op 5 januari heeft Turkije een 'ban' op Boersma's paspoort ingesteld. Daarom werd zij woensdag 16 januari bij haar bezoek aan de Turkse immigratiedienst meegenomen naar een politiebureau in Istanboel", meldt het FD.

NVJ: OM heeft onverantwoord gehandeld

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt dat het OM onverantwoord heeft gehandeld door zelf contact met Turkije op te nemen. "Daar moet dus een hele goede verklaring voor komen", zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Het OM had ook zelf contact kunnen opnemen met Boersma, vindt hij.

Vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer hebben donderdag om opheldering gevraagd. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) moet de Turkse ambassadeur in Nederland op het matje roepen, vinden Kamerleden.

Over de uitzetting van Boersma is veel te doen, omdat de persvrijheid in Turkije onder druk staat en de autoriteiten geregeld journalisten op de korrel nemen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit hoe de procedure is gegaan rond de uitzetting. Het departement was niet op de hoogte van het feit dat OM informatie heeft verstrekt aan Turkije over Boersma.

"Buitenlandse Zaken wordt niet geïnformeerd over dit soort stappen, het OM heeft eigen kanalen en de politie ook", zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) die minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer verving. "We doen intern navraag hoe het proces is verlopen."

Kaag begrijpt dat er veel vragen zijn over de kwestie. "Ik herken de vragen en kan de zorgelijkheid onderschrijven."

Boersma deed tevergeefs poging om uitzetting te voorkomen

Met hulp van de Nederlandse autoriteiten in Turkije deed Boersma tevergeefs een poging haar uitzetting te voorkomen. Ze mocht niet naar haar woning om haar persoonlijke eigendommen op te halen.

Boersma vecht samen met haar werkgever de uitzetting aan.

