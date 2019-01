Het Openbaar Ministerie (OM) bestempelt Turkije-correspondent Ans Boersma als verdachte in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar terrorisme. Ze wordt niet verdacht van een misdrijf met een terroristisch oogmerk.

Het is niet bekend waar de vrouw wel van verdacht wordt. In de zaak zijn verschillende verdachten betrokken, meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

De woordvoerder zei dat Boersma op Schiphol, waar ze donderdagochtend aankwam, niet is aangehouden. Ze wil niet zeggen of de journalist verhoord is. Ook wil ze niet kwijt om welke terrorismezaak het gaat.

Wel bevestigt het OM dat het in het kader van datzelfde onderzoek informatie heeft verstrekt aan de Turkse autoriteiten. Dat gebeurde recent. Die informatie ging over de journalist, aldus de woordvoerder. Ook stelde het OM in deze zaak vragen aan Turkije.

Turkije vertelde eerder een verzoek te hebben gekregen om informatie over Boersma's "verplaatsingen in en buiten uit Turkije" te delen.

Uitzetting niet op verzoek van Nederland

Boersma is volgens het OM echter niet op verzoek van Nederland uitgezet of uitgeleverd. Dat zou een keuze van de Turkse autoriteiten zijn geweest.

Turkije verklaart dat Boersma uit voorzorg is uitgezet omdat ze banden zou hebben met het Al Nusra Front, een gewapende rebellengroep die actief is in de Syrische burgeroorlog.

Boersma werd donderdag uitgezet

De 31-jarige Boersma, die voor onder meer Het Financieele Dagblad werkt, werd donderdagochtend door Turkije het land uitgezet. Ze kreeg te horen dat ze moest vertrekken vanwege 'veiligheidsgerelateerde redenen'.

De Nederlandse kwam woensdagochtend aan in Istanboel, waar ze zich voor de verlenging van haar verblijfsvergunning bij de immigratiedienst meldde. Op het politiebureau kreeg ze te horen dat ze het land zou worden uitgezet.

Met hulp van de Nederlandse autoriteiten in Turkije deed Boersma tevergeefs een poging haar uitzetting te voorkomen. De vrouw moest de nacht doorbrengen in een uitzettingscentrum. Ze mocht niet naar haar woning om haar persoonlijke eigendommen op te halen.

Boersma, die twee jaar geleden voor Het Financieele Dagblad als correspondent actief was vanuit Turkije, en die krant vechten de uitzetting juridisch aan.

