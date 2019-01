Een groeiend aantal ouderen en armen in de VS dreigt uit hun huizen gezet te worden nu de 'shutdown' voortsleept. De overheidsorganisatie die deze groep helpt bij problemen met hun huisvesting, zit al bijna een maand op slot als gevolg van de crisis in Washington.

"Voor families en gemeenschappen die afhankelijk zijn van de hulpprogramma's van het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting zijn de gevolgen van de 'shutdown' nu al voelbaar", stelt een analist van een belangrijke politieke researchgroep in Washington. "Dit zal snel verergeren en de groepen die het raakt zullen snel groter worden."

Grote delen van de Amerikaanse overheid functioneren al vier weken niet meer omdat president Donald Trump eist dat de Democraten in het Congres hem zo'n 6 miljard dollar geven voor zijn muur met Mexico. De Democraten weigeren dit omdat zij het nut en de noodzaak van de muur niet inzien.

Bovendien roept Trump al twee jaar lang dat Mexico zelf voor de muur zal gaan betalen, al betwist hij de afgelopen weken dat hij die uitspraak ooit gedaan heeft.

Steunprogramma voor arme gezinnen ligt stil

Zo'n 800.000 ambtenaren krijgen momenteel geen salaris betaald. Voedselinspecties vinden niet meer plaats, nationale parken worden niet meer bewaakt en de luchthavens en de kustwacht werken met minder mensen dan normaal.

Ook het steunprogramma van het ministerie van Volkshuisvesting ligt stil. Meer dan twee miljoen gezinnen zijn mede afhankelijk van de subsidies die het ministerie betaalt. De afgelopen vier weken is voor 21.000 huishoudens in de VS de steun niet vernieuwd omdat veel ambtenaren thuis zitten. Het gaat vooral om ouderen en gehandicapten die moeten rondkomen van minder dan 13.000 dollar (11.400 euro) per jaar.

​'Shutdown' gaat de boeken in als langste ooit

De National Low Income Housing Coalition, een lobbygroep die zich inzet voor deze groep, vreest dat aan het eind van januari zeker duizend steuncontracten van ouderen en gehandicapten aflopen. Zij kunnen de huur dan niet meer betalen en mogen worden uitgezet. Ze roepen huisbazen op coulant te zijn.

De 'shutdown' gaat de boeken in als de langste die de VS ooit gekend heeft. Het is de eerste keer dat de overheid 'op slot' gaat omdat de president eist dat het Congres een controversiële post op zijn begroting goedkeurt.

Diverse Republikeinen proberen Trump te bewegen van zijn eis af te zien en op een of andere manier een eind te maken aan de 'shutdown'. Ondanks zijn stortvloed aan tweets waarin hij de Democraten de schuld geeft van de situatie, blijkt uit de meeste polls dat meeste Amerikanen daar anders over denken.

Democraten willen 'state of the union' uitstellen

Hoewel Trumps vaste achterban hem blijft steunen, legt een meerderheid van de Amerikanen de schuld van de situatie bij het Witte Huis.

Nancy Pelosi, de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, heeft Trump gevraagd zijn jaarlijkse 'state of the union' uit te stellen. De president houdt traditioneel eind januari een toespraak waarin hij zijn beleid uiteenzet. Maar de Democraten zien hier weinig heil in zolang Trump nog geen centimeter toegeeft in het 'shutdown'-conflict.

