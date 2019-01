De haren die in de 110 meter diepe put in het Spaanse Totalan zijn gevonden, zijn van de tweejarige peuter die in de put zou zijn gevallen.

Dat heeft een officiële regeringsafgevaardigde bevestigd aan de krant El Mundo. De test zijn uitgevoerd door de politie.

Volgens de woordvoerder van de Spaanse overheid bevestigt de vondst dat de peuter zich in de put moet bevinden. Hij stelt dat het de bedoeling is om het kind binnen 24 tot 48 uur te bereiken.

De Spaanse politie heeft inmiddels de hulp ingeschakeld van experts die ook betrokken waren bij het bevrijden van de 33 mijnwerkers die in 2010 in Chili vastzaten. Zij werden na 69 dagen bevrijd uit hun penibele situatie.

​Hulpdiensten proberen twee tunnels te graven

Hulpdiensten proberen twee tunnels te graven in een poging om de peuter te redden. Kleine Yulen viel op zondag in de put terwijl hij met neven en nichten aan het spelen was. Hulpdiensten hebben de jongen nog niet gezien. Een camera kwam tot 80 meter diepte. Maar de DNA-vondst lijkt te bevestigen dat Yulen zich wel in de put bevindt.

Een van de tunnels wordt parallel aan de put gegraven, schrijven Spaanse media. Daarnaast wordt een horizontale put vanaf de bergwand gegraven, die van de zijkant op de put moet aansluiten. Bij de reddingsoperatie wordt gebruikgemaakt van grote graafmachines.

