Volgens de Verenigde Naties zijn er alleen al tussen 16 en 18 december vorig jaar zeker 890 Congolezen om het leven gekomen door etnisch geweld.

Verspreid over vier dorpen in de provincie Mai-Ndombe van de Democratische Republiek Congo vonden in die drie dagen honderden mensen de dood. "Minstens 890 doden vielen door, zo lijkt het, gevechten tussen de bevolkingsgroepen Banunu en Batende", meldt de VN in een verklaring.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties baseert deze cijfers naar eigen zeggen op betrouwbare rapporten. Het is een onderzoek gestart naar het etnische geweld en de wijdverspreide plunderingen.

In het doorgaans vreedzame Yumbi - de stad en gemeente waartoe de vier dorpen behoren - zorgde het geweld ervoor dat zestienduizend Congolezen op de vlucht sloegen. Het is niet duidelijk of het geweld direct gerelateerd is aan de omstreden verkiezingsstrijd, waarbij oppositiekandidaat Félix Tshisekedi de kandidaat van de regeringspartij versloeg.

De presidentsverkiezingen in het Afrikaanse land vonden plaats op 30 december. De dag verliep chaotisch door stroomstoringen, problemen met apparatuur en storm. Volgens de oppositie zijn er vier personen om het leven gekomen door verkiezingsgeweld.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!