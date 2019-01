Het stiekem fotograferen of filmen onder rokken wordt een misdaad in Engeland en Wales. Het Britse hogerhuis heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om het zogenoemde upskirting strafbaar te stellen.

Dat gebeurt achttien maanden nadat een vrouw die het doelwit was geweest op een Londens muziekfestival een campagne was gestart om deze praktijk te verbieden.

Het heimelijk fotograferen kan nu volgens de Britse wet bestraft worden als seksueel misdrijf, met een maximale gevangenisstraf van twee jaar.

De 26-jarige Gina Martin zegt "in de wolken te zijn" om haar anderhalf jaar durende campagne eindelijk te kunnen afsluiten. Alleen de koningin moet het wetsvoorstel formeel nog goedkeuren.

"We hebben het gedaan. We hebben 'upskirten' tot een seksueel misdrijf gemaakt! Ik ben uitgeput en zo gelukkig", zei ze op sociale media.

Martin begon een petitie nadat ze in 2017 op een muziekfestival twee mannen had gezien die foto's van haar kruis maakten. Toen ze aangifte deed bij de politie werd haar verteld dat ze niet veel kon doen omdat het beeld niet expliciet was. De petitie leverde ruim 100.000 handtekeningen op en kreeg uiteindelijk de steun van de overheid in juli.

Massachusetts stelde 'upskirten' in 2014 strafbaar

Het strafbaar stellen van 'upskirten' in Engeland wordt gezien als een overwinning voor vrouwenrechtenorganisaties. De Amerikaanse staat Massachusetts was een van de eerste plekken waar een stiekeme foto of video maken onder iemands rok verboden werd. Begin 2014 werd de wet aangenomen om het 'upskirten' strafbaar te maken.

De bestaande wetgeving bleek niet afdoende te zijn om het heimelijke fotograferen onder rokken te bestraffen. Dat kwam naar voren bij een zaak tegen een man die in een trolleybus zijn telefoon onder de rokken schoof van vrouwen om foto's te maken. De agente die hem oppakte werd ook onder haar rok gefilmd.

'Upskirten' is inmiddels strafbaar in Schotland, Australië en Nieuw-Zeeland.

Nederlandse justitie werkt aan nieuwe wet

In Nederland is het stiekem filmen of fotograferen onder jurk of rok nog niet in de strafwet opgenomen. Toch adviseert het Openbaar Ministerie vrouwen wel aangifte te doen als zij last hebben van de gluurders. Via andere wetsartikelen is het wel mogelijk om de daders te bestraffen.

Nederlandse justitie werkt aan een nieuwe wet waarbij het filmen en fotograferen onder rokjes expliciet strafbaar wordt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!