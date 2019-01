De weersomstandigheden in het Alpengebied zijn de afgelopen paar dagen verbeterd en zullen naar verwachting ook de komende week gunstiger zijn. Hoewel er een einde is gekomen aan de hevige sneeuwval, gelden in veel Oostenrijkse gebieden nog wel lawinewaarschuwingen.

Vooral in Oostenrijk en het zuiden van Duitsland is vorige week veel sneeuw gevallen. Op sommige plekken gaat het om meer dan 3 meter sneeuw. Volgens Weerplaza meten veel weerstations twee tot drie zo veel sneeuw als in dezelfde periode in voorgaande jaren.

Het weerbureau verwacht dat de hoeveelheden neerslag de komende dagen klein blijven. Bovendien blijft het droog in veel gebieden waar het eerder flink heeft gesneeuwd. Vanaf vrijdag kunnen er enkele centimeters sneeuw vallen in het zuidelijke deel van het Alpengebied en hoog in de bergen.

Problemen nemen af in Oostenrijk en Duitsland

In het grootste deel van Oostenrijk geldt nog steeds een waarschuwing voor lawines. Zo geldt het hoogste waarschuwingsniveau bijvoorbeeld in delen van Tirol en Salzburg. Steeds meer gebieden die door de sneeuw afgesloten waren van de buitenwereld zijn inmiddels weer bereikbaar.

Ook op de wegen in Duitsland gaat het beter, meldt ADAC, de Duitse tegenhanger van de ANWB. De organisatie meldt verder dat het treinverkeer nog steeds hinder ondervindt van de sneeuw.

Vorige week werd het 'Katastrophenalarm' afgekondigd in vijf Duitse regio's. Inmiddels geldt deze noodtoestand, waarmee de autoriteiten extra bevoegheden kregen in de strijd tegen de hevige sneeuwval, volgens diverse Duitse media alleen nog voor Miesbach, Traunstein en een deel van Berchtesgadener Land.

In delen van Zwitserland gelden ook lawinewaarschuwingen. Tot maandag gold het hoogste niveau, maar inmiddels zijn de waarschuwingen afgezwakt. De kans op lawines in de huidige risicogebieden is momenteel 'matig' of 'aanzienlijk'.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!