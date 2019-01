De militanten die dinsdag een hotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi hebben overgenomen, zijn woensdagochtend gedood door de veiligheidsdiensten. De aanslag heeft aan zeker veertien burgers het leven gekost.

De autoriteiten spraken eerder van vijftien doden, maar het dodental is nu naar beneden bijgesteld.

De Keniaanse president Uhuru Kenyatta heeft het einde van de veiligheidsoperatie woensdag omstreeks 8.30 uur Nederlandse tijd bekendgemaakt. De aanval is uitgevoerd door vier personen.

Het doelwit van de aanslag was het luxe hotel Dusit aan de chique noordkant van het centrum van de Keniaanse hoofdstad. In het hotel zijn onder meer kantoren, vergaderruimtes, winkels en restaurants gevestigd.

De daders hadden auto's bij het hotel opgeblazen, voordat ze het pand binnengingen. Daar blies een zelfmoordterrorist zichzelf op. De overige daders verschansten zich daarna urenlang in het gebouw.

In totaal werden meer dan zevenhonderd personen geëvacueerd. In de nacht van dinsdag op woensdag zaten zeker twee groepen mensen vast in het hotel. Het was in de nachtelijke uren relatief rustig, maar in de vroege ochtend laaide het geweld weer op.

Slachtoffers uit de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk

Een van de dodelijke slachtoffers komt uit de Verenigde Staten. Een ander slachtoffer is Brits.

De Nederlandse ambassade staat ook aan de Riverside Drive, ongeveer 1 kilometer verderop. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn er geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn.

Aanval opgeëist door Al Shabaab

Al Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval dinsdag al opgeëist. De Somalische terroristische beweging pleegt vaker aanslagen in het Afrikaanse land.

De aanval is de eerste grote aanslag in Nairobi sinds 2013. Militanten van Al Shabaab doodden destijds 67 mensen in Westgate Mall. Dat winkelcomplex ligt op 3 kilometer afstand van het hotel.

