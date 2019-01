Christenen worden in 73 landen op extreme wijze vervolgd vanwege hun geloof, meldt de organisatie Open Doors, die wereldwijd strijdt tegen christenvervolging. Het gaat naar schatting om ongeveer 245 miljoen mensen.

Voor de jaarlijkse ranglijst van de organisatie zijn 150 landen onderzocht. Open Doors schat dat nu één op de negen christenen wordt vervolgd. Twee jaar geleden ging het om één op de elf.

Open Doors-directeur Maarten Dees maakt zich zorgen om de nieuwe cijfers. "Vervolging wordt intenser en gruwelijker", vertelt hij. "Tegelijkertijd blijft het aantal christenen dat wordt vervolgd stijgen."

In China is een wet aangenomen waardoor alle geloofszaken nu onder het beheer van de Communistische Partij vallen. Volgens Dees is dat geen goede ontwikkeling. "Mensen worden onder druk gezet om afstand te nemen van de kerk. Ouderen worden onder druk gezet door hen sociale voordelen te ontzeggen als ze hun geloof in God trouw blijven."

Ook in Vietnam zijn zulke maatregelen genomen, waardoor gelovigen daar minder ruimte krijgen om zich te uiten. Noord-Korea blijft echter koploper wat betreft het aantal vervolgde christenen. Ook in Afrika en het Midden-Oosten worden veel mensen vervolgd vanwege hun geloof, aldus Open Doors.

Ook grote stijging van aantal doden

Meer dan vierduizend christenen werden in 2018 gedood vanwege hun geloof. Dat een grote stijging ten opzichte van een jaar eerder. Toen ging het wereldwijd om 3.066 christenen.

Zeker 3.700 van de in 2018 gedode christenen kwam om in Nigeria. Het aantal doden in dat land is bijna verdubbeld ten opzichte van 2017. Dorpen werden volgens de Open Doors gezuiverd van christenen en ingenomen door de aanvallers. Volgens de organisatie zijn de daders hier niet voor gestraft.

Grote ophef over vrijspraak Asia Bibi

Afghanistan staat op de tweede plek van de ranglijst, gevolgd door Somalië en Libië. Pakistan staat op de vijfde plaats. In dat overwegend islamitische land ontstond vorig jaar grote ophef over de christelijke vrouw Asia Bibi.

Bibi zat negen jaar in de gevangenis in afwachting van de doodstraf die ze opgelegd had gekregen voor het beledigen van de profeet Mohammed. Nadat ze werd vrijgesproken van godslastering, werd ze vanwege de grote ophef op een geheime locatie ondergebracht. Haar advocaat vluchtte naar Nederland.

