Een derde van de medewerkers van de Verenigde Naties heeft de afgelopen twee jaar melding gedaan van seksueel wangedrag op de werkvloer. Dat heeft de organisatie dinsdag (lokale tijd) bekendgemaakt na een onderzoek onder 30.364 medewerkers.

Dat is 17 procent van alle medewerkers. Twee derde van de mensen tegen wie een klacht is ingediend, is man.

Volgens het rapport is 10,1 procent van de ondervraagden aangeraakt op een onprettige manier. Ook heeft 21,7 procent van de ondervraagden te maken gehad met seksuele verhalen of grappen. 14,2 procent kreeg te maken met nare opmerking over het uiterlijk en 13 procent werd in een seksueel gesprek betrokken zonder dat te willen.

Het meeste wangedrag vond plaats op de werkvloer van VN-kantoren, gevolgd door werkevenementen zoals een etentje.

Secretaris-generaal António Guterres baalt van de lage opkomst. "Dat zegt mij twee dingen. Ten eerste dat we nog een lange weg te gaan hebben om seksueel wangedrag openlijk kunnen bespreken. Ten tweede dat er nog wantrouwen en een gebrek aan verantwoordelijkheid kan zijn."

"Deze cijfers drukken ons met de neus op de feiten", zegt Guterres. "Als een organisatie die is gebaseerd op gelijkheid, waardigheid en mensenrechten moeten we zelf een goed voorbeeld stellen."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!