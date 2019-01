Een 25-jarige Nederlander is in Duitsland aangeklaagd, omdat hij namens de Koerdische beweging PKK iemand zou hebben ontvoerd en mishandeld. Ook vier Turkse Koerden worden daarvoor vervolgd.

De PKK, de Koerdische Arbeiderspartij, staat in de Europese Unie op de terreurlijst.

De Nederlandse verdachte, Agit K., heeft ook een Turks paspoort. Hij is aangeklaagd voor ontvoering, mishandeling en ondersteuning van een terroristische organisatie.

Volgens het Duitse Openbaar Ministerie wilden hij en de vier anderen samen een oud-PKK-lid ontvoeren. Ze wilden hem zo dwingen om weer voor de PKK te strijden. Ook wilden ze weten of hij had gepraat met de politie.

Urenlange opsluiting en mishandeling

Daarom lokten ze hem afgelopen april naar een afgelegen plek in de buurt van Stuttgart. Toen het slachtoffer niet vrijwillig met ze meeging, sleurden ze hem met geweld een auto in. Vervolgens brachten ze het slachtoffer naar een gebouw in Göppingen, ten oosten van Stuttgart.

Daar werd hij urenlang opgesloten, geslagen en met de dood bedreigd. Uit zijn portemonnee stalen ze honderden euro's. Vervolgens werd hij naar een andere plek gebracht en daar gedumpt.

Agit K. en drie anderen zijn in juni opgepakt. De vijfde verdachte werd een maand later gearresteerd in Frankrijk en later uitgeleverd aan Duitsland.

